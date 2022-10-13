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Уночі ЗСУ знищили над двома областями шість дронів-камікадзе

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі ЗСУ знищили над двома областями шість дронів-камікадзе
Yад Одещиною збито чотири ворожих дрони
фото ілюстративне

Уночі окупанти атакували декілька регіонів України іранськими дронами

У ніч на четвер, 13 жовтня, силами та засобами протиповітряної оборони на півдні України збито шість ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, над Одещиною збито чотири ворожих дрони-камікадзе Shahed-136, над Миколаївщиною – два.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 жовтня, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних сил Збройних сил України знищено п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два «Zala Ланцет».

У ніч на 13 жовтня окупанти атакували Київщину дронами-камікадзе.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Відомо, що загарбники звезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

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Теги: ЗСУ окупанти Україна росія війна

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