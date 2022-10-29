Захисники взяли під вогневий контроль трасу Сватово-Кременна: чому це важливо

Гайдай зазначив, що кожне з міст, які з'єднує траса, відкриває шляхи на інші стратегічні міста

Гайдай: «Вогневий контроль над цим шляхом відкриває значні можливості для просування ЗСУ та позбавляє рашистів зручної логістики»

Збройні сили України контролюють трасу Сватово-Кременна у Луганській області, що відкриває значні можливості для просування та позбавляє окупантів зручної логістики. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Траса Сватово-Кременна є стратегічною. Вогневий контроль над цим шляхом відкриває значні можливості для просування ЗСУ та позбавляє рашистів зручної логістики, щоб підвозити техніку та боєкомплекти», – розповів він.

Також Гайдай зазначив, що кожне з міст, які з'єднує траса, відкриває шляхи на інші стратегічні міста. «Зі Сватового відкривається напрямок на роскордон і на Старобільськ –логістичний центр, контроль над яким вирішить долю окупованих територій Луганщини (після 24 лютого 2022 року). Кремінна відкриває напрямки на Рубіжне та Сєверодонецьк. Взяття Кремінної може спровокувати втечу рашистів із Сєвєродонецька», – підкреслив він.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.