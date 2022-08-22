Луганщина: бійці ЗСУ відбили п’ять атак противника

На Луганщині на шістьох напрямках тривають бої

Окупанти здійснюють удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури

На східному фронті російські загарбники намагаються прорвати оборону Збройних сил України. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Противник не полишає спроб знайти слабкі ланцюги в лінії оборони українських захисників та продовжує обстріл населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Лише за минулу ніч окупанти здійснили сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п’ять разів намагалися організувати танкові наступи. Також упродовж 21 серпня відбито п’ять масованих атак противника, ще за шістьома напрямками бої продовжуються.

Крім того, рашисти продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вигадали черговий план примусової мобілізації на Луганщині. Цього разу із залученням дітей.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на ранок 22 серпня читайте тут.