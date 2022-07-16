Закликала відновити СРСР: СБУ ув’язнила помічницю окупаційної адміністрації Херсону

Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі

Служба безпеки розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.

«Зокрема, до п’яти років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ», – повідомляє пресслужба відомства.

Перебуваючи на Прикарпатті, вона «розганяла» через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР.

Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм «куратором» спілкувалась через закриті канали зв’язку.

Її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Нагадаємо, СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата. Також слідчі ДБР виявили у харківського посадовця документи громадянина РФ.