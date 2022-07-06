Слідчі ДБР виявили у харківського посадовця документи громадянина РФ

Наразі розглядається питання відсторонення чиновника від посади

Слідчі Державного бюро розслідувань виявили у заступника голови Харківської обласної ради паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням голови Харківської облради, йдеться про відсторонення Богдана Мальованого з посади заступника голови. Про це Тетяна Єгорова-Луценко сказала на сесії Харківської обласної ради.

Відповідаючи на пропозицію відсторонити Мальованого на період воєнного стану або на час можливого розслідування, Єгорова-Луценко сказала, що для зміни заступника має бути юридичне обґрунтування.

«Ми знаємо, що це два варіанти: або він пише заяву за власним бажанням, ми беремо її до відома, це не є необхідність скликати сесію офлайн у залі; другий варіант — це коли у нас є інформація від правоохоронних органів або слідчих органів, ухвали суду, підозри, в яких зазначено, що необхідно невідкладно відсторонити заступника від займаної посади, це також можливо, якби це було, і голова обласної ради це питання також має виносити на сесію, і ми колегіально відсторонюємо, або розпорядження відсторонити», – зазначила Єгорова-Луценко.

За її словами, є й третій варіант відсторонення заступника – якщо до облради внесуть відповідний проєкт рішення. Після має відбутися таємне голосування, а для цього депутати мають зібратися офлайн.

Вона також зачитала відповідь Служби безпеки України на запит Харківської облради щодо інформації про подвійне громадянство Мальованого.

«Управлінням СБУ у Харківській області кримінальних проваджень за підозрою депутата Харківської обласної ради Мальованого або за фактом вчинення ним будь-яких злочинів, у тому числі пов’язаних із колабораційною діяльністю, не здійснюється та не здійснювалося. Рішень слідчого судді щодо відсторонення вказаного депутата від посади відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України не вносилося. Управління не отримало документальних матеріалів чи офіційних даних щодо набуття Мальованим Богданом Юрійовичем громадянства Російської Федерації», — сказано у відповіді.

Голова облради також уточнила, що Мальований не має доступу до секретної інформації та участі в нарадах, пов’язаних з військовими питаннями, не бере.

Нагадаємо, Cлужба безпеки України у ході спецоперації у Києві затримала помічника-консультанта народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

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