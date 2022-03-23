Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)

Українські військові попередили росіян, що на нашій землі на них чекає смерть

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат особового складу та техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Подекуди від бойових екіпажів рашистів залишається лише попіл, навіть хоронити нічого. «Деяким загарбникам «щастить» залишитися цілим... але мертвим», - додав Генштаб ЗСУ.

Українські військові оприлюднили фото знищеної техніки разом із тілами.

«Россияне, вас тут никто не ждал. Уходите. Или продолжите умирать - бесцельно и безславно», - закликають українські військові.