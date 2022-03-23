  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)

    Російські військові згорають разом із технікою - Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)
    Російські військові згорають разом із технікою
    фото: Генштаб

    Українські військові попередили росіян, що на нашій землі на них чекає смерть

    Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат особового складу та техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Подекуди від бойових екіпажів рашистів залишається лише попіл, навіть хоронити нічого. «Деяким загарбникам «щастить» залишитися цілим... але мертвим», - додав Генштаб ЗСУ.

    Українські військові оприлюднили фото знищеної техніки разом із тілами.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)
    Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)
    Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)
    Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)
    Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)

    «Россияне, вас тут никто не ждал. Уходите. Или продолжите умирать - бесцельно и безславно», - закликають українські військові.

    Читайте також: Окупанти хочуть оточити ЗСУ для шантажу на переговорах – Генштаб
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Залишився тільки попіл. Військові показали, як безславно гинуть окупанти (фото)