Окупанти обстріляли блокпост у заблокованому Славутичі
Виїзд зі Славутича неможливий
Сьогодні, 23 березня, російські окупанти обстріляли блокпост у Славутичі. Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев.
«Просування противника в наш бік не відбулось, але ми розуміємо, що він поряд і все дуже непросто», - зазначив він.
Мер звернувся до всіх славутичан: «Будь ласка, реагуйте на сирену, яка є нестандартною. Одна справа, коли ми маємо тривогу централізовану з Київської області на лівий берег, інша справа, коли ми тричі повторюємо, що у нас загроза обстрілів - це ми включаємо, бо ми знаємо, про що кажемо, тому варто сховатись в укриття, яке вас захистить. Ворог поряд з нами».
Фомічев нагадав, що Ставутич ізольований. «Жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, зараз ми відрізані», - сказав він.
Як відомо, наразі в Іванківській, Димерської та Поліської громадах Київщини гуманітарна катастрофа, Славутич повністю ізольований.
Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).
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