Українці мають розуміти небезпеку «нейтралітету» і «миру»

Роздратування президента Зеленського щодо НАТО є ознакою реалізму. Подібно до одягу імператора, «політика відкритих дверей» НАТО – це одяг без тканини, велич без суті. Зеленський має рацію, коли так говорить. Але прагнення до нейтралітету – відірване від реальності і залишатиметься таким, доки Україна стикається з супротивником, налаштованим її знищити.

До моменту визнання свого нейтралітету Швейцарія та Австрія не стикалися з таким супротивником. Нейтралітет Фінляндії став можливим лише після того, як Радянський Союз усвідомив, що незалежність цієї країни стала непорушною.

Україні дуже далеко до цього. Через місяць після натиску російської «спецоперації» українці можуть з гордістю заявити: «Україна ще не вмерла». Але Росія зробить все, щоб вона (Україна – «Главком») не тріумфувала. Висунуті 16 грудня вимоги – не лише до України, але й до НАТО, залишаться в силі, допоки їх автори перебуватимуть в Кремлі.

Визнати, що немає перспективи членства в НАТО – це одна справа. Відмова від цієї перспективи як від стратегічної мети позбавлена мудрості. Коли Конрад Аденауер закликав до членства в НАТО в 1949 році, його прагнення було безглуздим. Через шість років потому Федеративна Республіка Німеччина стала членом Альянсу. Членство в НАТО для Польщі, Латвії та Естонії було зовсім непрактичним, допоки не стало неминучим.

Війна, що почалася 24 лютого, зруйнувала одну ортодоксальність за іншою. За два тижні до того, як Німеччина призупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2», оголосила про збільшення оборонного бюджету на 50% і змінила політику щодо поставок зброї Україні, ці кроки вважалися неможливими. Ні президент Зеленський, ні Путін, ні Байден не можуть сьогодні сказати, чи вступить Україна в НАТО, не кажучи вже про те, коли. Зараз не час робити прогнози, не кажучи вже про закриття дверей, які відчинили інші, хоча б і наполовину.

Окрім того, потрібно врахувати деякі кардинальні істини. Поєднання угоди про припинення вогню з мирною угодою порушує здорову дипломатичну практику. Перше – це невідкладна справа. Останнє вимагає роздумів. Якщо мирна угода буде укладена під дулом пістолета, це призведе до капітуляції або майбутнього конфлікту. Мінські угоди підтверджують це, і дехто з нас тоді так і говорив.

Москва відкине будь-які домовленості з Україною, коли забажає цього. Карта окупації стано на 22 березня Institute for the Study of War AEI's Critical Threats Project , WorldPop, FT research