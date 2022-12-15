Залужний охарактеризував Суровікіна цікавими зворотами

«Звичайний держиморда» – Головнокомандувач ЗСУ оцінив командирські якості керівника армії рашистів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що він думає про командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна: це типовий командир часів Петра І. Про це йдеться в інтерв'ю Залужного виданню The Economist

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«При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра І, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює», – пояснив Залужний.

За словами головнокомандувача, в українській армії все інакше – іноді 21-річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50-60 років. А «тримати порядок кулаками і біцепсами» в Збройних силах України не виходить.

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«Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним – це значить залишатися людиною в будь-якій ситуації – це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішим, бути сильнішим, бути талановитішим і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую», – каже головнокомандувач ЗСУ.

Залужний підкреслив, що довіряє своїм генералам, а також слухає тих, хто на місцях.

«Тому що ініціатива там», – пояснює головнокомандувач українських військ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів, аби знову піти на Київ.

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Також Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого. Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.