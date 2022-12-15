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Росія готує новий наступ на Київ? Залужний повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готує новий наступ на Київ? Залужний повідомив деталі
фото з відкритих джерел

Залужний: «Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів, аби знову піти на Київ. Про це Залужний заявив в інтерв’ю The Economist.

«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн – все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб... Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», – заявив головнокомандувач.

Відзначається, що Росія стягує людей і зброю для нового наступу.

Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Також Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого. Також головнокомандувач  ЗСУ Валерій Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче. 

Теги: Валерій Залужний росіяни росія наступ мобілізація

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