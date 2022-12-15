Залужний повідомив, чого очікувати від ворога цієї зими

Залужний: «Зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не виключає,що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче. Про це Залужний повідомив в інтерв'ю для The Economist.

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Як відзначив головнокомандувач, Україна моніторить ситуацію навколо фронту й підготовки Росії до повторного наступу за допомогою партнерів. Наразі важливим завданням для ЗСУ, є підготовка до можливого наступу Росії у лютому, аби продовжувати війну зі свіжими силами та резервами.

«Наші війська зараз всі зав'язані в боях, вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і їх витягують. Вони стікають кров'ю і тримаються виключно завдяки мужності, героїзму і вмінню командирів тримати ситуацію під контролем», – додав Залужний.

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За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в січні. Водночас наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. Також не виключають й південний напрямок.

«Ми зробили всі розрахунки – скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі, і так далі. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мені солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році» – зауважив Залужний.

Про усе необхідне для наших воїнів головнокомандувач планує обговорити з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Раніше повідомлялося, що Залужний 14 грудня провів перемовини з керівником сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

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