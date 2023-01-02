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Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ
Загальна довжина сухопутної лінії фронту становить майже 4 тис. км
фото з відкритих джерел

ЗСУ змогли повернути 40% захоплених Росією територій

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підвів підсумки повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Про це він написав у соцмережах.

«Деякі підсумки трагічного і героїчного 2022 року. Року, що назавжди змінив нас, наше сьогодення і майбутнє. Року, який увійшов у світову історію. Під іменем України та її Збройних сил», – йдеться в повідомленні.

Згідно з опублікованими слайдами, ЗСУ змогли повернути 40% захоплених Росією територій. Загальна довжина сухопутної лінії фронту становить майже 4 тис. км, активна ділянка – 1,5 тис. км. Від вибухонебезпечних речовин очищено 1346 га території.

Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 1
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 2
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 3
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 4
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 5
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 6
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 7
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 8
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ фото 9

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. 

Теги: росія окупанти війна Україна Валерій Залужний

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