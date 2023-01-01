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Що потрібно, аби переламати хід війни на Донбасі: роз'яснення ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Що потрібно, аби переламати хід війни на Донбасі: роз'яснення ЗСУ
Що може змінити хід війни в Україні
фото ілюстративне

ЗСУ зазначають, що Росія ще має достатньо ресурсу для ведення війни в Україні

Українські війська можуть переламати хід бойових дій на Донбасі, але якщо матимуть більше високоточної зброї від партнерів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

«На жаль, таку війну типу початку 20 століття Росія ще має змогу вести, вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію», – сказав він.

Череватий зазначив, що мова йде про системи HIMARS та MLRS. Українські військові вже освоїли це озброєння, яке отримали від партнерів. Це допомогло досягти успіхів на фронті.

Нагадаємо, за прогнозами української розвідки російські загарбники цього року можуть змінити тактику своїх дій на полі бою та підтягнути свої резерви до кордонів України.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

Теги: росія військові озброєння війна

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