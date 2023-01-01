Що потрібно, аби переламати хід війни на Донбасі: роз'яснення ЗСУ

Що може змінити хід війни в Україні

ЗСУ зазначають, що Росія ще має достатньо ресурсу для ведення війни в Україні

Українські війська можуть переламати хід бойових дій на Донбасі, але якщо матимуть більше високоточної зброї від партнерів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

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«На жаль, таку війну типу початку 20 століття Росія ще має змогу вести, вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію», – сказав він.

Череватий зазначив, що мова йде про системи HIMARS та MLRS. Українські військові вже освоїли це озброєння, яке отримали від партнерів. Це допомогло досягти успіхів на фронті.

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Нагадаємо, за прогнозами української розвідки російські загарбники цього року можуть змінити тактику своїх дій на полі бою та підтягнути свої резерви до кордонів України.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.