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Атака дронів по території України: ЗСУ назвали головну мету росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів по території України: ЗСУ назвали головну мету росіян
Фото: Факти ICTV

Сили оборони не мають достовірних даних про кількість дронів-камікадзе Shahed, які залишились у Росії

Мета масового запуску дронів Shahed по території України – виснажити українську систему ППО. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Масовані атаки росіян дронами-камікадзе Shahed виснажують українську систему протиповітряної оборони, що посилює необхідність у додатковому постачанні озброєння. Також, за словами Ігната, мета масового запуску дронів-камікадзе завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури та бойовому духу українців.

«Виснажується система протиповітряної оборони, витрачаються і зенітні ракети, й інші засоби. Техніка не вічна і потребує ремонту. Дедалі більше залучається західного озброєння, яке вже давно опанували наші воїни, але все таки його мало і треба більше», – сказав речник командування Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що Сили оборони не мають достовірних даних про кількість дронів-камікадзе Shahed, які залишились у Росії. Проте, на його думку, якщо росіяни використовують безпілотники у такій кількості, то переконані, що їх поставки продовжуватимуться.

«Умовно, якщо ми говоримо про 250 БпЛА, то понад 100 дійсно знищено протиповітряною обороною. Скільки ще залишилось і скільки ще довезли – можна робити тільки певні припущення», – сказав речник.

У ніч на 2 січня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Київська міська військова адміністрація повідомляла, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей. Згодом стало відомо, що їхня кількість зросла до 22.

Теги: Донбас безпілотник озброєння ворог росіяни

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