Залужний показав роботу оборонців Марʼїнки (відео)

На Мар’їнському напрямку рашисти застосовують не лише піхоту та бронетехніки, але й артилерію та БПЛА

З осені 2022 року Марʼїнку та околиці мужньо обороняють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Їхню роботу показав на відео Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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«Тут усі звичайні хлопці. Хтось кухар, хтось маляр, хтось крутив машини до цього. Можна навчитись усього. Головне бажання. Усіх мотивує одне – якнайшвидша перемога», – розповідає командир одного з підрозділів 79-ї ОДШБр Сергій.

Зазначається, що на Марʼїнському напрямку, росіяни не лише штурмують позиції України, застосовуючи піхоту та бронетехніки, але також активно застосовують артилерію та БПЛА.

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Нагадаємо, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.