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Залужний показав роботу оборонців Марʼїнки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залужний показав роботу оборонців Марʼїнки (відео)
Фрагмент бою за Мар'їнку
фото: скрін із відео

На Мар’їнському напрямку рашисти застосовують не лише піхоту та бронетехніки, але й артилерію та БПЛА

З осені 2022 року Марʼїнку та околиці мужньо обороняють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Їхню роботу показав на відео Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Тут усі звичайні хлопці. Хтось кухар, хтось маляр, хтось крутив машини до цього. Можна навчитись усього. Головне бажання. Усіх мотивує одне – якнайшвидша перемога», – розповідає командир одного з підрозділів 79-ї ОДШБр Сергій.

Зазначається, що на Марʼїнському напрямку, росіяни не лише штурмують позиції України, застосовуючи піхоту та бронетехніки, але також активно застосовують артилерію та БПЛА.

Нагадаємо, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: війна Валерій Залужний ЗСУ окупанти

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