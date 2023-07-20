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ЗСУ продовжують контрнаступальні операції та змушують ворога відступати – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ продовжують контрнаступальні операції та змушують ворога відступати – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмута, на окремих ділянках здобули успіхи

Українські сили здійснюють успішні контрнаступальні операції в декількох напрямках. Збройні сили України змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Російські війська продовжували наступальні операції на Куп’янському напрямку. 

У Генштабі України повідомили, що українські сили продовжують утримуватися на Куп'янському напрямку. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 18 липня повідомила, що наступ росіян на цьому напрямку виявився безуспішним, а ініціативою володіють українські сили.

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська неодноразово намагалися просунутися в напрямку Сватове-Кремінна і постійно атакували українські позиції в Білогорівці, щоб створити нову лінію оборони для захисту Лисичанська. Він зазначив, що ситуація на напрямку Сватове-Кремінна стабілізувалася.

Російський «воєнкор»стверджував, що ЗСУ атакували російські сили на північний захід від Нововодяного (17 км на південний захід від Сватового).

19 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмута, на окремих ділянках здобули успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що українські сили просувалися на захід від Андріївки.

Генштаб України повідомив, що українські сили продовжували наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут і змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Російські «воєнкори» стверджували 18 і 19 липня, що українські війська незначно просунулися в районі Кліщіївки і звільнили нові позиції на панівних висотах на західній околиці населеного пункту.

Повідомляється, що 19 липня українські війська продовжували обмежені наступальні дії вздовж фронту Авдіївка-Донецьк і досягли успіхів. Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили також проводили атаки поблизу Кам’янки та Куртиної Балки.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Невельського, Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей і просувалися в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що українські війська просувалися на північ від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). У Генштабі України повідомили, що українські війська досягли успіху на напрямках Велика Новосілка-Старомайорське та встановили контроль над новими невизначеними посадками.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що українські десантники здійснили значну кількість наступальних дій на напрямку Велика Новосілка-Старомайрське. Він зазначив, що російські війська втрачають вогневе керування в цьому районі і що це вектор українського просування на Бердянськ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 18 липня, що українські сили також досягли успіху на лінії Велика Новосілка-Урожайне.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Рівнополя, Новодарівки та на північ від Приютного.

Шершень повідомив, що українські сили просунулися більше ніж на кілометр у невизначеному районі в напрямку Мелітополя. Маляр заявила, що українські війська досягли успіху на лінії Мала Токмачка-Новопокровка.

Проросійський «воєнкор» стверджує, що українська артилерія вдарила по російським військовим складам у Бурчаку (42 км на південний захід від Оріхова).

Російські джерела продовжують розповсюджувати відео, яке свідчить про те, що українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України успішно використовують дрони-камікадзе для знищення човників, на яких пересуваються російські окупанти на тлі пожвавлення боїв у гирлі річки Дніпро. 

До слова, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна може виграти війну, оскільки Росія крихка. Своєю чергою, НАТО діє як стримуючий фактор для РФ. 

Теги: ЗСУ Донецьк Авдіївка наступ Бахмут

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