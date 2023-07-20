Повітряні сили пояснили, чому ППО збила сьогодні лише кілька ракет

Наявними засобами ППО в Україні збивати «Онікси» на великій швидкості й на малій висоті навряд чи можливо

Ракети «Онікс», якими Росія атакувала Одесу та Миколаїв цієї ночі, летять на великій швидкості й малій висоті. Тому протиповітряній обороні важко їх виявити та збити. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

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Ігнат нагадав, що ракети наземного базування «Онікс» Росія не вперше застосовує по прибережній зоні України.

«Онікс» призначені для знищення плавзасобів, кораблів, летить вона на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км/год, тобто швидкість велика. На марші вона може підійматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою, щоб знищити корабель», – розповів Ігнат.

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Саме це і ускладнює виявлення та відповідно збиття ракет засобами ППО.

«Важко з такими ракетами боротися, але впливати можна зрештою якимись засобами РЕБ. Тому бачимо, що не всі ракети долітають до цілей», –зазначив речник.

Ігнат також додав, що наявними засобами ППО в Україні збивати «Онікси» на великій швидкості й на малій висоті навряд чи можливо.

П-800 «Онікс» – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена

Зазначимо, що сьогодні вночі сили ППО збили тільки п’ять із 19 ракет, випущених противником.

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Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.