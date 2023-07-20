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Нічна атака на Одещину: ЗСУ розкрили деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Одещину: ЗСУ розкрили деталі
Вибуховою хвилею у будівлях в Одесі вибило вікна
фото: Сергій Братчук/Telegram

Для удару по Одещині РФ застосувала ракети різного базування

У результаті нічного удару в середмісті Одеси зруйновано адмінбудівлю. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За попередніми даними, є четверо постраждалих.

За даними Гуменюк, влучання в Одеській області стосуються об’єктів логістики - це складські приміщення.

«Ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація, і застосовувались берегові ракетні комплекси», – розповіла Гуменюк.

Як повідомлялося, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області.

В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина ракета

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