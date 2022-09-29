Залужний зідзвонився з головнокомандувачем сил НАТО: про що говорили

Залужний переговорив із Каволі про те, як буде реагувати на мобілізацію в РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він повідомив в Telegram.

«Поспілкувався телефоном із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Поділився з генералом Каволлі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в РФ. Отримав схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці», – йдеться в повідомленні.

Сторони обмінялися думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні.

Нагадаємо, триває 218-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.