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Окупаційна влада Донеччини «мобілізувала» ще 250 в’язнів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупаційна влада Донеччини «мобілізувала» ще 250 в’язнів, – Генштаб
У лікувальні заклади міста Старобільськ за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників
фото ілюстративне

Керівництво РФ усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат

Триває 218-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За поточну добу противник завдав чотири ракетних та чотири авіаційних удари, здійснив понад 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне. Також, в результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад 10 цивільних осіб.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районі Сеньківки Чернігівської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Соснівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Грушівка, Сенькове та Оскіл;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новий Мир, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Богородичне, Пришиб, Блакитні Озера, Щурове, Донецьке, Старий Караван, Діброва, Райгородок, Озерне, Закітне та Верхньокам’янське;
  • на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванівське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Торецьк;
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Опитне, Піски та Мар’їнка;
  • на Новопавлівському напрямку – Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Нескучне та Новоукраїнка;
  • на Запорізькому напрямку – Темирівка, Яблукове, Успенівка, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Кам’янське, Мала Токмачка, Білогір’я, Червоне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь, Високопілля, Архангельське, Осокорівка, Тернівка, Білогірка, Сухий Ставок, Благодатне, Ольгине, Лимани, Правдине та Мирне.

Керівництво російських окупаційних військ усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України. Так, на тимчасово окупованій території Донецької області так звана «місцева влада» проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника у районі Нової Кубані Херсонської області, що призвело також до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області, ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.

Крім того, в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників. За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили чотири командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Теги: Україна мобілізація війна окупанти росія

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