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Залужний дав росіянам, яких мобілізує РФ, цікаву обіцянку 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Залужний дав росіянам, яких мобілізує РФ, цікаву обіцянку 
ЗСУ чекають ворогів, які будуть мати нахабство прийти в Україну
фото: Генштаб

«Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо» 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – повідомив головнокомандувач ЗСУ. 

За словами Залужного, ЗСУ вісім років і сім місяців стримують збройну агресію РФ проти України. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє країни.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Тим часом у РФ почалися масові протести проти мобілізації. Натомість міліція пакує росіян в автозаки та лупить кийками.

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Теги: наступ Валерій Залужний ЗСУ

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