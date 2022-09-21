Залужний дав росіянам, яких мобілізує РФ, цікаву обіцянку 

ЗСУ чекають ворогів, які будуть мати нахабство прийти в Україну

«Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, ЗСУ вісім років і сім місяців стримують збройну агресію РФ проти України. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє країни.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Тим часом у РФ почалися масові протести проти мобілізації. Натомість міліція пакує росіян в автозаки та лупить кийками.