Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний розповів про хитрощі ЗСУ у перші дні вторгнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний розповів про хитрощі ЗСУ у перші дні вторгнення
Залужний був здивований помилками Росії , коли ворог стикався з потужним опором
фото з відкритих джерел

Залужний: «Для мене війна розпочалася у 2014 році»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав дві стратегічні цілі оборони України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це український генерал розповів у розмові з журналом Time.

«Ми не могли допустити падіння Києва», – сказав Залужний, додавши, що за рештою всіх векторів ЗСУ повинні були пролити кров окупантів, навіть якщо в деяких місцях це коштувало б втратою територій.

Іншими словами, мета полягала в тому, щоб дозволити росіянам наступати, а потім знищити їх колони на фронті та лінії постачання в тилу.

До шостого дня вторгнення Залужний дійшов висновку, що така тактика працює. Російські окупанти не змогли захопити аеропорти навколо Києва і просунулися досить глибоко, щоб почати напружувати лінії постачання, залишивши їх відкритими.

Американський колега Залужного Марк Міллі був вражений, коли побачив, що українці тримаються. Він запитав українського головнокомандувача, чи планує той евакуюватися на більш безпечну територію. «Я тебе не розумію», – відповів йому Залужний. «Для мене війна розпочалася у 2014 році... Я не тікав тоді, і я не збираюся бігти зараз», – сказав український офіцер.

Крім того, як пише журнал «Тайм», Залужний був здивований помилками Росії , коли ворог стикався з потужним опором або втрачав здатність поповнювати запаси, він не відступав і не переходив на інший підхід. «Вони просто загнали своїх солдатів на бійню», – сказав Залужний. За його словами, окупанти обрали сценарій, який найбільше підходив йому.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. 

До слова, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було

Читайте також: Стратегія ЗСУ та прогноз війни. Головне зі статті Time про Залужного
Теги: українці війна ворог Валерій Залужний окупанти журнал

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний потрапив на обкладинку журналу Time
Залужний потрапив на обкладинку журналу Time
Вчора, 15:09
Валерій Залужний розповів, що зберігає у кабінеті збірку творів Герасимова
Залужний зізнався, що вчився у начальника генштабу армії РФ
Вчора, 17:42
Частину техніки вже передали на передову
Залужний показав трофеї, які ЗСУ здобули на Харківщині (відео)
14 вересня, 17:38

Політика

Британська розвідка назвала невдачі Путіна, які знижують патріотизм росіян
Британська розвідка назвала невдачі Путіна, які знижують патріотизм росіян
Залужний розповів про хитрощі ЗСУ у перші дні вторгнення
Залужний розповів про хитрощі ЗСУ у перші дні вторгнення
Американські аналітики пояснили, чому Росія хоче анексувати захоплені території в жовтні
Американські аналітики пояснили, чому Росія хоче анексувати захоплені території в жовтні
Буде відповідальність для всіх. Зеленський розповів про трибунал для РФ
Буде відповідальність для всіх. Зеленський розповів про трибунал для РФ
Окупанти відчули, що програють війну – Зеленський
Окупанти відчули, що програють війну – Зеленський
Зеленський зідзвонився з прем'єром Нідерландів: про що говорили
Зеленський зідзвонився з прем'єром Нідерландів: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ
223K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
209K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
107K
Соловйов закликав розстрілювати російських воєнкомів (відео)
50K
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)
29K
Протести в Ірані: розплата за допомогу Путіну?

Новини

ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту