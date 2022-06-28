Залужний назвав місця, де ведуться найактивніші бойові дії

В Україні триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової

Найінтенсивніші бої ведуться на Луганщині та Харківщині

Противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

«Так, чотири дні тому ним (ворогом, – ред.) із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, три дні тому – 26 ракет, два дні тому – майже 40, за минулу добу – 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців», – зазначив головнокомандувач.

Залужний зазначив, що сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

«У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована. На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової», – додав він.

Нагадаємо, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.