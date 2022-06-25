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    Думки вголос

    Підсумки чотирьох місяців війни: попереду нові важкі бої та жодних перспектив для Путіна

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

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    У міжнародному плані становище Сталіна в 1940 було набагато вигіднішим, ніж становище Путіна в 2022-му - Підсумки чотирьох місяців війни: попереду нові важкі бої та жодних перспектив для Путіна
    У міжнародному плані становище Сталіна в 1940 було набагато вигіднішим, ніж становище Путіна в 2022-му

    Чи можна перемогти весь світ? Ні. Це ніколи не вдавалося, нікому

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    Войну с Финляндией Сталин начал 30 ноября 1939 г. и закончил взятием Выборга 13 марта 1940. 13 марта в Москве начались переговоры о мире. Своих первоначальных целей Сталин не достиг, но, прорвав 17 февраля невероятной кровью линию Маннергейма и начав наступление на Хельсинки, оказался перед альтернативой: или СССР останавливается и подписывает мир, или Англия и Франция объявляют СССР войну. Британский экспедиционный корпус численностью в 57 тысяч человек под командованием генерала Эдмунда Айронсайда уже грузился на транспорты. 15 марта предполагалась высадка его передовых частей – британской гвардии и польского корпуса в Нарвике. Как бы ни относиться к Сталину (а я отношусь – хуже некуда), он оказался способным на отступление и избрал не осуществление своих первоначальных планов поглощения Финляндии, а мир с ее «буржуазным правительством» и даже ради мира ушел из Петсамо (Печенги), уже занятой Красной армией. Война огромного СССР с маленькой по населению Финляндией продолжалась 3 месяца и 14 дней.

    Нынешняя война России в Украине длится уже четыре месяца. Сталин к этому времени уже успел «сделать маневр». Но сейчас мы видим то же упорство украинцев в защите своей земли, что и финнов в Зимнюю войну, и отсутствие явного стратегического успеха российской армии, в отличие от тогдашней армии Красной. Война приняла затяжной позиционный характер. Падение Северодонецка ожидалось еще месяц назад со дня на день, а произошло только сегодня. Впереди новые тяжелые бои и никакого просвета для Путина.

    В международном же плане положение Сталина в 1940 было намного выгодней, чем положение Путина в 2022. Тогда европа была расколота и между двумя группами стран шла война. Одна из этих групп – Антикоминтерновский пакт – была на стороне СССР и не помогала Финляндии, которую Гитлер отдал Сталину 23 августа 1939 г.

    Ныне же вся европа едина и вся (кроме Белоруссии) противостоит России и всячески, даже идя на большие жертвы, помогает Украине. Нейтральных и пророссийских стран не осталось ни только в европе, но и во всем свободном, демократическом мире. Разве что Индия. Только что Украина была принята кандидатом в евросоюз и, фактически, с первых дней войны стала стратегическим союзником НАТО. Совещания антипутинской коалиции в Рамштайне собирает уже до 50 государств. И при этом Путин и Россия стали крайне непопулярны во всем мире. Время, когда журнал «Time» выходил с портретом Путина на обложке, канули в Лету. Теперь самым популярным человеком в мире является президент Владимир Зеленский – это факт.

    Можно ли победить весь мир? Разумеется – нет. Это не удавалось никогда, никому. Дипломатия должна искать союзников и раскалывать коалиции врагов, а Лавров только повторяет – все против нас. Запад – враг. Какой он после этого дипломат? Но, думаю, он и не может по-другому. Действительно, упрямство Путина превратило во врагов России весь цивилизованный мир. И время довершает этот процесс потери лица.

    Конечно, Россия страна большая и привыкшая к бичу вождя. Пропагандисты – единственные бенефициары этой войны – из кожи вон лезут, чтобы оправдать «спецоперацию», но перспектива катастрофы – экономической, военной, политической – становится именно для России все более явной. Если Украину носит на руках весь мир, то от России весь мир отвернулся.

    В этой ужасающей ситуации военное поражение или военный успех уже мало что значат. Это провал большой политики и провал неисправимый, пока не сменится руководство России. Или не пойдет на какой-то дипломатический маневр, на отступление ради спасения. Сталин в 1940 году пошел и сохранил свою власть, так или иначе, до естественного конца. Я не представляю, какой маневр нужен сейчас, но точно – очень решительный и, неизбежно, с потерей лица.

    Но лучше потерять лицо, чем утратить все. Таков итог четырех месяцев этой войны.

    Джерело: блог Андрія Зубова

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    Теги: росія окупанти НАТО війна путін Фінляндія Україна СРСР окупація Йосип Сталін #stoprussia
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    Підсумки чотирьох місяців війни: попереду нові важкі бої та жодних перспектив для Путіна