Бої за Донбас: Пентагон оцінив роботу ЗСУ

Збройні сили України демонструють високий професіоналізм у боях на Донбасі

Збройні сили України чинять потужний опір у Лисичанську та на його околицях. Про це заявив представник Пентагону на брифінгу.

«З військової точки зору, та невелика кількість українців, яка утримувала росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили, – це те, що ми всі вивчатимемо в майбутньому. І коли (українські сили – «Главком») вирішили залишити Сєвєродонецьк, вони вирішили зробити це за власним бажанням», – сказав він.

Чиновник нагадав, що «декілька сотень українців» продовжують стримувати російську армію в досить серйозному бою. На його думку, це говорить про стійкість українських солдатів та їхнього керівництва".

За словами представника Пентагону, на тій невеликій території, яку ЗС РФ вдалося відвоювати, було втрачено велику кількість особового складу і техніки. Він зазначив, що Міністерство оборони США побачило докази проблем з моральним духом, що зберігаються, у російських військовослужбовців.

Чиновник додав, що Росія також використала свої резерви за останній місяць: «Той факт, що Росія говорить про резерви, свідчить про вплив українців на російську армію».

«На папері Росія, безумовно, має перевагу в системах озброєння та загальної чисельності військ, які вона може виставити на поле бою», – зазначив він.

За словами співробітника Пентагону, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

Що стосується постачання американської зброї в Україну, чиновник сказав, що незабаром в Україну буде відправлено чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні комплекси (HIMARS).

«Ми продовжуємо працювати над нашою допомогою у сфері безпеки та робимо все можливе, щоб доставити цю допомогу українцям якнайшвидше. Думаю, що те, що ви бачите на полі бою, свідчить про те, що українці добре використовують не лише наші системи, а й системи, які вони одержують від наших партнерів та союзників у всьому світі», – сказав співробітник Пентагону.

Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

Але Міністерство оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, щоб не шкодити веденню оборонної операції.

Як відомо, Триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ.