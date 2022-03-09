«Нас у РФ вважають мертвими». Полонені російські розвідники хочуть залишитися в Україні

Полонені російські військові розповіли про те, що в Росії на них вже прийшли похоронки

Полонені російські військові розповіли про те, що в Росії на них вже прийшли похоронки

Полонені росіяни визнали, що армія РФ діє в Україні, як фашисти

Російські військові, які потрапили в полон під час вторгнення в Україну, заявили, що хочуть залишитися в Україні, поки в РФ «діє путінський режим». Про це вони сказав під час пресконференції, говорячи про те, як потрапили на територію України.

За словами російського військового другої мотострілецької дивізії Андрія Чеботаревського, на нього в Росії прийшла похоронка.

«Нас у РФ уже вважають мертвими. На нас приходять похоронни. Ми хочемо залишитися в Україні, допоки там діє путінський режим, бо боїмося туди повертатися, бо ми через президента Росії стали злочинцями. Через командування ми потрапили до чужої країни, і хочемо тут залишитися, не повертатися назад. Якщо нас обміняють, то нас розстріляють або ж не дозволять жити в Росії», – сказав він журналістам.

Інший військовослужбовець РФ Євген Смирнов заявив, що був «в шоці, коли в полоні мені показали, що творить російська армія на території України».

«Цивільні живуть у бункерах, російська армія взагалі нікого не щадить, розстрілює людей похилого віку. Я добровільно вирішив залишитися в Україні, поки діє путінський закон, нас або посадять, або розстріляють», – відповів він.

Смирнов також підтвердив, що «кількість загиблих серед російських військовослужбовців досягла вже 12 000». Він додав, що з українського боку також багато людей загинуло.

З початку вторгнення Росії в Україну українські військові взяли в полон понад 2000 окупантів, багато хто з них здавався сам.

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