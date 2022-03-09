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    Події в Україні

    «Нас у РФ вважають мертвими». Полонені російські розвідники хочуть залишитися в Україні

    Полонені російські військові розповіли про те, що&nbsp;в Росії на них вже прийшли похоронки - «Нас у РФ вважають мертвими». Полонені російські розвідники хочуть залишитися в Україні
    Полонені російські військові розповіли про те, що в Росії на них вже прийшли похоронки
    скріншот з відео

    Полонені росіяни визнали, що армія РФ діє в Україні, як фашисти

    Російські військові, які потрапили в полон під час вторгнення в Україну, заявили, що хочуть залишитися в Україні, поки в РФ «діє путінський режим». Про це вони сказав під час пресконференції, говорячи про те, як потрапили на територію України.

    За словами російського військового другої мотострілецької дивізії Андрія Чеботаревського, на нього в Росії прийшла похоронка.

    «Нас у РФ уже вважають мертвими. На нас приходять похоронни. Ми хочемо залишитися в Україні, допоки там діє путінський режим, бо боїмося туди повертатися, бо ми через президента Росії стали злочинцями. Через командування ми потрапили до чужої країни, і хочемо тут залишитися, не повертатися назад. Якщо нас обміняють, то нас розстріляють або ж не дозволять жити в Росії», – сказав він журналістам.

    Інший військовослужбовець РФ Євген Смирнов заявив, що був «в шоці, коли в полоні мені показали, що творить російська армія на території України».

    «Цивільні живуть у бункерах, російська армія взагалі нікого не щадить, розстрілює людей похилого віку. Я добровільно вирішив залишитися в Україні, поки діє путінський закон, нас або посадять, або розстріляють», – відповів він.

    Смирнов також підтвердив, що «кількість загиблих серед російських військовослужбовців досягла вже 12 000». Він додав, що з українського боку також багато людей загинуло.

    З початку вторгнення Росії в Україну українські військові взяли в полон понад 2000 окупантів, багато хто з них здавався сам.

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    Теги: розвідка Росія армія війна путінський режим полон військові Україна
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    «Нас у РФ вважають мертвими». Полонені російські розвідники хочуть залишитися в Україні