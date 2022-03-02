Полонених російських солдатів віддадуть матерям, але є умова
Матерям полонених треба буде приїхати за ними у Київ
Україна віддаватиме полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони самі приїдуть за ними в Київ. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Спершу потрібно дізнатися, перебуває ваш син у полоні чи загинув. Це можна зробити тут або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міноборони України: +380894201860, +380894201861, +380894201862. Також можна написати на пошту: [email protected]
Потім, якщо ви отримали, підтвердження, що ваш син в українському полоні, мами російських солдатів мають дістатися Києва: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська, звідти автобусами чи таксі до польського кордону, тоді до КПП з Україною.
Там вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть вашого сина, кажуть у Міноборони.
«Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми», – наголошує відомство.
Російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.
Нагадаємо, у мережі оприлюднили запис, як панікують окупанти: вони нас пощьолкають усіх на**й, всю нашу армію.
І вєе відомо, що у Путіна закінчуються ресурси: він посилає на забій курсантів.
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