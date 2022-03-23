Втрати більші, ніж у Чечні. Окупанти налякані українським опором (відео)

Не треба було напади на Україну

Путінська орда з горя починає масово пиячити на всіх фронтах

Вже майже місяць, як Росія розпочала ганебну агресію проти України. Сподіваюсь захопити Київ за три дні, окупанти натомість отримали жорстокий спротив та втрати, які перевищують втрати російської армії за дві чеченські вйни разом узяті.

Слуюба безпеки України опублікувала розмову окупанта з матір'ю, в якій той зізнався, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а за рівнем спротиву – Сирію.

«Ось що про це говорить окупант, який «героїчно» захоплював ЧАЕС, а зараз намагається взяти в облогу Київ: «Прикинь, мы там (під Чорнобилем, – ред.) две недели стояли, и нас всех в бой кинули пида*сы еб*ые. Наше государство я всех ненавижу, нах*й», − розповіли у СБУ.

За їх словами, у надії вижити рашист не гребує ні шаманськими обрядами, ні молитвами та «заздравними» свічками... Чекає лише можливості повернутися, щоб надалі «косить от службы больничными».

«А поки загарбники «поправляють» здоров’я звиклим способом – горілкою. «Да я тут уже столько водки выпил, что за всю жизнь не выпивал», – зізнається вояка.

Що ж, наші військові доведуть до логічного завершення процес, запущений опроміненням ЧАЕС! І шаманські обряди тут безсилі», − запевнили українські захисники.

Нагадаємо, у рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні

СБУ перехопило розмову окупантів і виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безліміт».