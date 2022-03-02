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    Події в Україні

    Окупанти не збираються забирати тіла загиблих російських військових

    Російські матері, хоронити ваших дітей нема кому - Окупанти не збираються забирати тіла загиблих російських військових
    Російські матері, хоронити ваших дітей нема кому
    фото: ЗСУ

    У Міноборони Росії відмовляються визнавати втрати своєї армії в Україні

    Російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів.

    За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.

    «Сьогодні була в Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками і листами матерів, які втратили зв'язок з дітьми, призваними туди. Їм нічого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів, і стали зв'язуватися, і з'ясували, що хтось в полоні, хтось загинув. Але питання про те, щоб хоча б тіла загиблих зібрати, просто не стоїть!», – сказала вона.

    Зазначимо, що в регіонах Росії на піку пошукові запити про втрати і полонених.

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    Нагадаємо, у мережі оприлюднили запис, як панікують окупанти: вони нас пощьолкають усіх на**й, всю нашу армію.

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    Теги: Росія окупанти Міноборони війна
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    Окупанти не збираються забирати тіла загиблих російських військових