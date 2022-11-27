Запеклі бої у Павлівці та Вугледарі: розвідка Британії розкрила плани ворога

І Росія, і Україна мають значні сили на Донеччині

РФ вважає, що територія Павлівки й Вугледара може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ

Район навколо Павлівки й Вугледара на Донеччині протягом останніх двох тижнів був ареною інтенсивних бойових дій. Хоча за цей час там мало територій перейшло з рук в руки. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«І Росія, і Україна мають значні сили, спрямовані на цей сектор, причому російська морська піхота зазнала великих втрат», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що Росія вважає, що територія Павлівки й Вугледара може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області. Тому там тривають запеклі бої.

«Проте Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо якісних сил для здійснення оперативного прориву», – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.