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Британська розвідка повідомила, куди РФ відправила десантників із Херсона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, куди РФ відправила десантників із Херсона
фото ілюстративне

Деякі підрозділи десантників, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами

За останні два тижні Росія передислокувала основні підрозділи на Донецький і Луганський напрямки на Донбасі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«З вересня по жовтень більшість сильно ослаблених підрозділів десантників були спрямовані на оборону підконтрольної Росії території на захід від річки Дніпро в Херсонській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деякі підрозділи десантників, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами.

«Хоча цей погано навчений персонал послабить нібито елітний потенціал десантників. Росія, ймовірно, усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими», – додали в розвідці.

Британська розвідка зазначає, що потенційні оперативні завдання десантників включають підтримку оборони на ділянці Кремінь-Сватове Луганської області або посилення наступальних дій на місто Бахмут Донецької області.

Британська розвідка повідомила, куди РФ відправила десантників із Херсона фото 1

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: Велика Британія війна десант росія окупанти Україна

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