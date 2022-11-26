Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка
У Росії закінчуються запаси ракет великої дальності
фото з відкритих джерел

Росія сподівається, що такі ракети відволікатимуть українську систему ППО

Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої у 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.

Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка фото 1

За даними британської розвідки, хоча така інертна система, як і раніше, завдаватиме певної шкоди за рахунок кінетичної енергії ракети і будь-якого невитраченого палива, малоймовірно, що вона забезпечить надійний вплив на цілі.

«Росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація наголошує на рівні виснаження російських запасів ракет великої дальності», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.

До слова, українці за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон, який коштує 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула відповів на критику щодо нібито завищеної ціни, за якою його фонд закупив британські бронетранспортери Spartan. 

Теги: Міноборони розвідка росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ майже не лишилося іранських ударних безпілотників
Британська розвідка оцінила запаси іранських дронів у Росії
23 листопада, 09:34
Британська розвідка повідомила, куди РФ відправила десантників із Херсона
Британська розвідка повідомила, куди РФ відправила десантників із Херсона
24 листопада, 10:23
Кривава політика рашистів та масові смерті мобілізованих занепокоїли росіян 
Родичі мобілізованих росіян готові вийти на протести проти Кремля – британська розвідка
Вчора, 11:20

Події в Україні

Уранці рашисти обстріляли з артилерії Куп’янськ, є постраждалий 
Уранці рашисти обстріляли з артилерії Куп’янськ, є постраждалий 
Втрати росіян в Україні наближаються до 87 тисяч: оновлені дані Генштабу
Втрати росіян в Україні наближаються до 87 тисяч: оновлені дані Генштабу
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 листопада
Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка
Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Окупанти зазнали значних втрат на Луганщині
Окупанти зазнали значних втрат на Луганщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
89K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
74K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
71K
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
51K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 
49K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту