Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка

Росія сподівається, що такі ракети відволікатимуть українську систему ППО

Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої у 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.

За даними британської розвідки, хоча така інертна система, як і раніше, завдаватиме певної шкоди за рахунок кінетичної енергії ракети і будь-якого невитраченого палива, малоймовірно, що вона забезпечить надійний вплив на цілі.

«Росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація наголошує на рівні виснаження російських запасів ракет великої дальності», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.

До слова, українці за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон, який коштує 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула відповів на критику щодо нібито завищеної ціни, за якою його фонд закупив британські бронетранспортери Spartan.