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    Події в Україні

    Запорізька область: окупантами було викрадено понад 300 людей

    Частину викрадених людей окупанти затримували ненадовго - Запорізька область: окупантами було викрадено понад 300 людей
    Частину викрадених людей окупанти затримували ненадовго
    фото ілюстративне

    Окупанти викрадають як бізнесменів і чиновників, так і простих людей з активною громадянською позицією

    Від початку війни на окупованих територіях Запорізької області російськими загарбниками було викрадено понад 300 людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час телемарафону.

    Він розповів про створення комісії, яка займається виключно питанням викрадення людей. «Кожен випадок під її контролем відповідно до чинного законодавства. Підтверджено викрадення понад 300 людей. Це ті, хто був відсутній понад 3 доби. Більшу частину цих людей звільнили», – повідомив очільник ЗОВА.

    Також фіксуються причини викрадення. Викрадають як бізнесменів і чиновників, так і простих людей з активною громадянською позицією.

    Частину викрадених людей затримували ненадовго – через добу чи дві звільняли, провівши процедуру залякування.

    Компетентні служби ситуацію контролюють та закликають громадян невідкладно інформувати органи влади про викрадення. Завдяки оперативному володінню цією інформацією про викрадену особу можливо якнайшвидше вимагати її звільнення, зазначив Старух.

    Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області російські військові вдруге викрали голову курортного селища Кирилівка Івана Малєєва. Крім цього, окупанти викрали заступника голови Кирилівки Ігоря Коробку.

    Також викрадено директора місцевого дома культурі (КЗ «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти») Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Запорізька область: окупантами було викрадено понад 300 людей