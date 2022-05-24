Рашисти повторно викрали селищного голову Кирилівки

Викрадено і його заступника Ігоря Коробку

У Запорізькій області російські війська вдруге викрали голову курортного селища Кирилівка. Про це повідомили в Запорізькій областній державній адміністрації.

«Сьогодні, 24 травня, зухвало та цинічно було викрадено керівників Кирилівської селищної ради. За повідомленням голови Мелітопольської РДА Ігоря Судакова, близько шостої ранку з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, окупанти викрали заступника голови Кирилівки Ігоря Коробку.

«Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку», – зазначають в ЗОДА.

Також викрадено директора місцевого дома культурі (КЗ «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти») Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП.

Нагадаємо, 25 березня селищний голова Іван Малєєв у своєму відеозверненні заявив, що російські військові увійшли до селища Кирилівка Запорізької області.

17 квітня стало відомо про те, що селищного голову Кирилівки Івана Малаєва викрали окупанти, після того, як той відхилив ультиматум про співпрацю. Згодом його було звільнено з полону.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти затримали селищну голову смт Дворічна (Харківщина) Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів.