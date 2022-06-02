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    Події в Україні

    На світанку окупанти обстріляли Миколаїв

    Обстріл Миколаєва вівся зі ствольної артилерії великого калібру - На світанку окупанти обстріляли Миколаїв

    Обстріл Миколаєва вівся зі ствольної артилерії великого калібру

    фото ілюстративне

    Миколаїв вкотре зазнав артилерійського обстрілу

    У четвер, 2 червня, вранці в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

    Також про обстріл міста повідомляє місцеве видання «Новости-N». За його даними, близько 5:45 Миколаїв вкотре зазнав артилерійського обстрілу.

    Пролунало кілька вибухів. Судячи з характерних звуків вибухів, обстріл вівся зі ствольної артилерії великого калібру.

    За інформацією обласної військової адміністрації, найнебезпечнішими під час артобстрілів є Корабельний та Інгульський райони міста.

    Нагадаємо, 1 червня близько 14:45 окупанти обстріляли Миколаїв з артилерії. У результаті обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та господарські будівлі.

    Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що повертатися до Миколаєва поки що ще зарано. Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли.

    Як повідомлялося, в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами, зросла до трьох.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    На світанку окупанти обстріляли Миколаїв