На світанку окупанти обстріляли Миколаїв

Миколаїв вкотре зазнав артилерійського обстрілу

У четвер, 2 червня, вранці в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Також про обстріл міста повідомляє місцеве видання «Новости-N». За його даними, близько 5:45 Миколаїв вкотре зазнав артилерійського обстрілу.

Пролунало кілька вибухів. Судячи з характерних звуків вибухів, обстріл вівся зі ствольної артилерії великого калібру.

За інформацією обласної військової адміністрації, найнебезпечнішими під час артобстрілів є Корабельний та Інгульський райони міста.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:45 окупанти обстріляли Миколаїв з артилерії. У результаті обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та господарські будівлі.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що повертатися до Миколаєва поки що ще зарано. Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли.

Як повідомлялося, в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами, зросла до трьох.