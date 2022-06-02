Українські бійці знищили два десантні катери та іншу техніку окупантів

Рашисти відтягнули два підбитих «потопельника»

Оперативне командування Південь повідомляє, що за добу на південному напрямку знищили два швидкісні десантні катери російських окупантів.

Зазначається, що збільшення кількості таких катерів в акваторії Чорного моря не спостерігається. Водночас, окупанти наростили кількість кораблів, які можуть завдавати ракетних ударів.

«Тим часом, в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до 3, десантних – не спостерігається. Рашисти відтягнули два підбитих «потопельника» з числа Рапторів від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати», – йдеться у повідомленні.

Усього за добу на південному напрямку було знищено:

21 окупант;

1 зенітна установка;

1 самохідна артилерійська установка;

4 танки Т-72;

4 одиниці броньованої та 3 автомобільної техніки;

3 БПЛА;

3 польові пункти боєприпасів;

2 швидкісні десантні катери.

Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною.

«Ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках і т.п)«, - повідомили у командуванні.