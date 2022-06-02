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    Події в Україні

    Українські бійці знищили два десантні катери та іншу техніку окупантів

    Українські бійці знищили два десантні катери та іншу техніку окупантів - Українські бійці знищили два десантні катери та іншу техніку окупантів
    Українські бійці знищили два десантні катери та іншу техніку окупантів
    фото з відкритих джерел

    Рашисти відтягнули два підбитих «потопельника»

    Оперативне командування Південь повідомляє, що за добу на південному напрямку знищили два швидкісні десантні катери російських окупантів.

    Зазначається, що збільшення кількості таких катерів в акваторії Чорного моря не спостерігається. Водночас, окупанти наростили кількість кораблів, які можуть завдавати ракетних ударів.

    «Тим часом, в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до 3, десантних – не спостерігається. Рашисти відтягнули два підбитих «потопельника» з числа Рапторів від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати», – йдеться у повідомленні.

    Усього за добу на південному напрямку було знищено:

    • 21 окупант;
    • 1 зенітна установка;
    • 1 самохідна артилерійська установка;
    • 4 танки Т-72;
    • 4 одиниці броньованої та 3 автомобільної техніки;
    • 3 БПЛА;
    • 3 польові пункти боєприпасів;
    • 2 швидкісні десантні катери.

    Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною.

    «Ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках і т.п)«, - повідомили у командуванні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські бійці знищили два десантні катери та іншу техніку окупантів