Закарпатський легіон знищив ворожу установку «Град» (відео)
Артилерія 128-ї бригади знишила ворожий «Град», що відкрив вогонь
Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ знищили ворожу установку «Град», що відкривала вогонь. Відео опублікували на фейсбук-сторінці бригади.
«Ворожий «Град» заблукав та відкрив вогонь. Але він більше так робити не буде», – йдеться у повідомленні наших військових.
До слова, оперативне командування Південь повідомляє, що за добу на південному напрямку знищили два швидкісні десантні катери російських окупантів.
Зазначається, що збільшення кількості таких катерів в акваторії Чорного моря не спостерігається. Водночас, окупанти наростили кількість кораблів, які можуть завдавати ракетних ударів.