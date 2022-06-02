  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Закарпатський легіон знищив ворожу установку «Град» (відео)
рус
    Події в Україні

    Закарпатський легіон знищив ворожу установку «Град» (відео)

    128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада продемонструвала свою роботу - Закарпатський легіон знищив ворожу установку «Град» (відео)
    128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада продемонструвала свою роботу
    фото: кадр з відео

    Артилерія 128-ї бригади знишила ворожий «Град», що відкрив вогонь

    Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ знищили ворожу установку «Град», що відкривала вогонь. Відео опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

    «Ворожий «Град» заблукав та відкрив вогонь. Але він більше так робити не буде», – йдеться у повідомленні наших військових.

    До слова, оперативне командування Південь повідомляє, що за добу на південному напрямку знищили два швидкісні десантні катери російських окупантів.

    Зазначається, що збільшення кількості таких катерів в акваторії Чорного моря не спостерігається. Водночас, окупанти наростили кількість кораблів, які можуть завдавати ракетних ударів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закарпатський легіон знищив ворожу установку «Град» (відео)