Затоплені вулиці, машини у воді: Рівне оговтується від потужної зливи (фото, відео)

В один з автомобілів влучила блискавка

Учора, 16 серпня місто Рівне накрила потужна злива, внаслідок якої підтопило багато вулиць, у воді опинилися автомобілі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та пресслужба ДСНС.

У воді опинились вулиці Чорновола, Дворецька та Соборна. Затопило також вулицю Кулика та Гудачека (Макарова). На Вербовій вода місцями сягнула понад пів метра висоти.

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Також повідомляється про влучання блискавки в один із автомобілів. Інцидент стався на вулиці Чорновола неподалік кафе «Парк». До поліції зателефонувала жінка і повідомила про влучання блискавки.

Керівник пресслужби ДСНС області Дмитро Мельник повідомив, що наразі наслідки негоди усувають рятувальники. Вони відкачують воду. Зокрема, затопило підвал у закладі у районі Південний, підвал магазину на Симона Петлюри і підвал житлового будинку на Вербовій. Загалом через негоду рятувальники в обласному центрі п'ять разів залучалися на надання допомоги по відкачуванню води.

Нагадаємо, також Париж у вівторок ввечері накрили потужні дощі, які значно порушили рух паризького метро та деяких залізничних ліній в столичному регіоні Іль-де-Франс.