Київ потерпає від потопу (фото, відео)
Борщагівка та Солом'янка затоплена найбільше
У столиці через сильну зливу затопило вулиці повалило дерева. Про це свідчать фото очевидців, які публікують кадри з наслідками зливи у соцмережах.
Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом’янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на просп. Леся Курбаса і на б-рі Ромена Роллана.
Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, вулицях біля ст. м. «Лівобережна».
Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби. Загалом «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції, повідомляють в КМДА.
Також ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.
Раніше влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.
Також сапери показали, як розміновують водойми Київщини.