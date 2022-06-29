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    Новини

    Київ потерпає від потопу (фото, відео)

    Стихія вирує у столиці - Київ потерпає від потопу (фото, відео)
    Стихія вирує у столиці
    фото: facebook / Олександр Рудоманов

    Борщагівка та Солом'янка затоплена найбільше

    У столиці через сильну зливу затопило вулиці повалило дерева. Про це свідчать фото очевидців, які публікують кадри з наслідками зливи у соцмережах.

    Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом’янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на просп. Леся Курбаса і на б-рі Ромена Роллана.

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    Київ потерпає від потопу (фото, відео)
    Київ потерпає від потопу (фото, відео)
    Київ потерпає від потопу (фото, відео)
    Київ потерпає від потопу (фото, відео)
    Київ потерпає від потопу (фото, відео)

    Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, вулицях біля ст. м. «Лівобережна».

    Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби. Загалом «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції, повідомляють в КМДА.

    Також ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, що раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.

    Раніше влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.

    Також сапери показали, як розміновують водойми Київщини.

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    Теги: росія окупанти війна Україна КМДА окупація дощ #stoprussia
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    Київ потерпає від потопу (фото, відео)