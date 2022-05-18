Окупанти знайшли заміну потопленому Україною флагману «Москва»

Фрегат брав участь у повномасштабному вторгненні Росії до України, з його борту запускали крилаті ракети «Калібр» по Україні

Російські пропагандисти назвали можливу заміну крейсеру «Москва» для Чорноморського флоту Росії, який після ураження українськими ракетами перекинувся і потонув. Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на джерела в тимчасово окупованому РФ Криму.

«Після загибелі «Москви» новим флагманом Чорноморського флоту Росіїможе стати один із трьох фрегатів далекої морської зони проекту 11356. Поки що вибір зроблено на користь «Адмірала Макарова», – заявив співрозмовник російських пропагандистів.

Офіційного підтвердження цієї інформації нині не надходило.

Це третє судно із серії багатоцільових сторожових кораблів далекої морської зони, призначених для знищення надводних цілей та підводних човнів, а також для дозорної служби, патрулювання та охорони морських комунікацій.

«Адмірал Макаров» було передано Військово-морському флоту Росії 27 грудня 2017 року. Він неодноразово входив до складу постійного угруповання ВМФ у Середземному морі.

Фрегат дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Названий на честь віцеадмірала російського імператорського флоту, уродженця Миколаєва, Степана Макарова.

Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, військовий злочинець і колаборант капітан 1 рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив присязі ЗСУ та прийняв присягу ЗС РФ.

2022 року фрегат брав участь у повномасштабному вторгненні Росії до України, з його борту запускали крилаті ракети «Калібр» по Україні.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.