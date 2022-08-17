Збився графік поїздів та не працювало метро: Париж накрила сильна злива

Через зливу у Парижі щонайменше сім станцій метро були закриті

Париж у вівторок ввечері накрили потужні дощі, які значно порушили рух паризького метро та деяких залізничних ліній в столичному регіоні Іль-де-Франс. Про це повідомляє Le Parisien.

Метеостанція Ейфелевої вежі зафіксувала пориви вітру швидкістю до 104 км/ч. За даними метеостанції парку Монсурі, менш ніж за годину випало 26 мм дощу.

У зв'язку з негодою суттєво збився графік руху поїздів на деяких залізничних лініях. Зокрема, рух було перервано на всій лінії Orlyval, яка з'єднує місто і Міжнародний аеропорт Orly.

Крім цього, постраждали кілька ліній метро. Щонайменше сім станцій метро були закриті, потяги не зупинялися через повінь. З метою безпеки поліція була змушена евакуювати з підтоплених станцій метро пасажирів, які спробували перечекати грозу в «підземці».

🔴 EN DIRECT - #Paris : La station de métro #Balard est actuellement inondée en raison des fortes pluies.



👉 La #RATP a fermé la station. (🎥 Témoin) #Orages pic.twitter.com/mBxoTulIeA — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) August 16, 2022

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що у Південній Кореї через найсильнішу за 80 років зливу загинуло щонайменше 8 людей.

За даними уряду країни, в Сеулі 5 людей загинуло в результаті зливи, ще 4 зникли безвісти, а в провінції Кьонгі 3 загинули та ще 2 зникли безвісти. Через зливи тимчасово не працювали деякі об’єкти громадського транспорту у Сеулі, зокрема затопило залізницю й метрополітен.