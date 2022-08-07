Збройні сили показали, як британські гаубиці нищать ворога на півдні (відео)

Максимальна дальність пострілу гаубиці може становити від 11 до 19 км

Гаубиця здатна знищувати легкоброньовану техніку

Британські 105-міліметрові артилерійські системи ефективно допомагають військовослужбовцям Збройних сил України знищувати російських загарбників на півдні країни. Про повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вже добре опанували та на практиці застосовують британські 105-мм гаубиці L119. Саме на Херсонщині вони допомагають українським гармашам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі противника», – йдеться в повідомленні.

L119 – це легка 105-мм причіпна гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ та штурмових груп. Гаубиця має ручне заряджання і здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку і піхоту. Максимальна дальність пострілу в залежності від боєприпасу може становити від 11 500 до 19 000 метрів.

Зазначається, що неабияким чинником є швидкострільність та мобільність гаубиці, а від цього в реаліях сучасного бою, залежить живучість артилерійських систем та їх розрахунків.

«Смерть російським окупантам! Слава Україні», – додали у військах.

Нагадаємо, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.