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Збройні сили показали, як британські гаубиці нищать ворога на півдні (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збройні сили показали, як британські гаубиці нищать ворога на півдні (відео)
Максимальна дальність пострілу гаубиці може становити від 11 до 19 км
скрін з відео

Гаубиця здатна знищувати легкоброньовану техніку

Британські 105-міліметрові артилерійські системи ефективно допомагають військовослужбовцям Збройних сил України знищувати російських загарбників на півдні країни. Про повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вже добре опанували та на практиці застосовують британські 105-мм гаубиці L119. Саме на Херсонщині вони допомагають українським гармашам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі противника», – йдеться в повідомленні.

L119 – це легка 105-мм причіпна гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ та штурмових груп. Гаубиця має ручне заряджання і здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку і піхоту. Максимальна дальність пострілу в залежності від боєприпасу може становити від 11 500 до 19 000 метрів.

Зазначається, що неабияким чинником є швидкострільність та мобільність гаубиці, а від цього в реаліях сучасного бою, залежить живучість артилерійських систем та їх розрахунків.

«Смерть російським окупантам! Слава Україні», – додали у військах.

Нагадаємо, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

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Теги: війна війна в Україні Україна росія окупанти

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