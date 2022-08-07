Збройні сили показали, як британські гаубиці нищать ворога на півдні (відео)
Гаубиця здатна знищувати легкоброньовану техніку
Британські 105-міліметрові артилерійські системи ефективно допомагають військовослужбовцям Збройних сил України знищувати російських загарбників на півдні країни. Про повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.
«Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вже добре опанували та на практиці застосовують британські 105-мм гаубиці L119. Саме на Херсонщині вони допомагають українським гармашам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі противника», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що неабияким чинником є швидкострільність та мобільність гаубиці, а від цього в реаліях сучасного бою, залежить живучість артилерійських систем та їх розрахунків.
«Смерть російським окупантам! Слава Україні», – додали у військах.
Нагадаємо, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.
Коментарі — 0