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Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, – Генштаб

Альона Боженко
glavcom.ua
Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, – Генштаб
Окупанти вели наступальні бої в районі Богородичного
фото: Reuters

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 серпня

Розпочалася сто шістдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 7 серпня.

Волинський, Поліський, Сіверський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки Білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. З вертольотів завдав авіаударів біля Верхнього Салтова та Пришиба.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження з артилерії різних типів в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман. Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби.

Донецький напрямок

Вів наступальні бої в районі Богородичного та Долини, успіху не мав. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар’ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута.

Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад.

Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки. Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Полтавка, Степове, Трудове, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка, Новопіль, Володимирівка, Новосілка, Мала Токмачка, Времівка, Оріхів, Залізничне, Степногірськ, Темирівка, Чарівне. Ворожа авіація діяла неподалік Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, намагається утримати зайняті позиції.

Завдавав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БпЛА.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

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Теги: Генштаб окупанти війна війна в Україні Україна

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