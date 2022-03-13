Збройні сили захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби
Техніка окупантів працюватиме проти них
Збройні Сили України захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Тепер він працюватиме проти ворога. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
«За минулу добу 10 гірсько-штурмовій бригаді вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер буде працювати проти самих свинособак», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, загарбницькі війська Росії несуть в Україні великі втрати особового складу, техніки та озброєння. У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 13 березня.
За даними Генштабу, командування ворога планує залучити близько 1,5 тис. осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).
Також повідомляється, що морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов від виконання наказів.
Водночас, Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.
Як повідомлялося, прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України.