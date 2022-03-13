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    Білорусів змушують здавати кров для порятунку поранених в Україні рашистів

    Білоруські лікарі змушені оперувати російських військових, поранених в Україні - Білорусів змушують здавати кров для порятунку поранених в Україні рашистів
    Білоруські лікарі змушені оперувати російських військових, поранених в Україні
    фото: Генштаб ЗСУ

    Білоруські шпиталі приймають поранених росіян, а морги – убитих

    У медичних закладах південно-східного регіону Білорусі проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 13 березня.

    У білоруських лікарень не вистачає запасів крові для проведення хірургічних операцій. Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ.

    У зв’язку з цим у Білорусі активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

    Як повідомлялося, з першого дня війни білоруські шпиталі у Гомелі, Мозирі та Наровлі стали приймати поранених росіян, а морги – убитих.

    Морги у Мозирі та Гомелі переповнені трупами росіян. У Мозирі минулого тижня їх одразу завантажили у потяги російської залізниці.

    Шпиталь у Мозирі досі переповнений пораненими, з пораненими росіянами працюють абсолютно всі лікарі, навіть вузькі спеціалісти.

    Жителі Гомеля також розповідають, що автобуси з пораненими росіянами та вантажівки «Урал» із убитими – звичайне явище у райцентрі.

    Тим часом Червоний Хрест надав Україні мішки для тіл загиблих у війні російських військових.

    Раніше уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів.

    За збір тіл будуть відповідати військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування.


    Теги: Білорусь Росія війна військові лікарня Україна #stoprussia
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    Білорусів змушують здавати кров для порятунку поранених в Україні рашистів