Резерви окупантів тануть: Росія вже з Камчатки перекидає в Україну військових

Окупанти втрачають свою техніку в боях в Україні

Серед російських військових, що воюють проти України, зростає кількість випадків дезертирства та відмов від виконання наказів.

Загарбницькі війська Росії несуть в Україні великі втрати особового складу, техніки та озброєння. У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 13 березня.

За даними Генштабу, командування ворога планує залучити близько 1,5 тис. осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

Також повідомляється, що морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов від виконання наказів.

Водночас, Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.

Як повідомлялося, прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України.

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