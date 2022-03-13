Російські терористи на українських АЕС. Чим це загрожує і чому мовчить МАГАТЕ?

«У сховищі для відпрацьованого ядерного палива в нас знаходяться довго існуючі радіонукліди, які в разі аварії можуть потрапити в Каховське водосховище, а далі по Дніпру в Чорне море»

«Якщо станеться теракт на ЧАЕС, це вже буде еквівалент двадцяти «Чорнобилів»

Людство вперше в історії зіштовхнулося з ядерними та радіаційними ризиками через те, що озброєні терористи захопили дві атомні електростанції – Чорнобильську та Запорізьку. За наказом президента Росії Володимира Путіна окупанти розпочали підготовку теракту на Чорнобильській АЕС. Якщо це станеться, наслідки будуть катастрофічними для усього світу, аварія буде глобальною. Але найстрашнішого удару зазнають, звичайно, українці. Весь Дніпро буде отруєний радіонуклідами, смертоносною радіацією…

Що зараз відбувається на захоплених АЕС? Про це «Главкому» 11 березня розповів глава Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков.

Олег Коріков, глава Державної інспекції ядерного регулювання України – про ризики на захоплених терористами АЕС

Вчора прозвучало повідомлення, що Лукашенко дав команду своїм фахівцям відновити енергопостачання на Чорнобильську АЕС. Що в дійсності відбувається на захопленій окупантами станції, адже через знеструмлення не працює обладнання, яке забезпечує ядерну безпеку станції?

Починаючи з 11:22 09.03.2022 на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» відсутнє електропостачання і поки що його не вдається відновити.

В результаті залишаються знеструмленими ядерні установки та інші об’єкти АЕС та на території зони відчуження, а також міста Славутич.

Працюють аварійні дизель-генератори електростанції, вони забезпечують живлення для забезпечення працездатності основних систем важливих для безпеки ядерних установок та нового безпечного конфайнмента над об’єктом «Укриття», в першу чергу, сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу (СВЯП-1) на проммайданчику ЧАЕС. Ці об’єкти містять величезну кількість ядерного матеріалу. У басейнах зберігання СВЯП-1 зберігаються майже 20 тисяч тепловиділяючих збірок відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС.

Дизельним паливом ці дизель-генератори поки що забезпечені, однак його запаси вкрай обмежені.

У Славутичі включили когенеративну установку (ТЕЦ, що виробляє одночасно електроенергію і тепло – «Главком») і тепер місто енергетиків забезпечене тепло- та водопостачанням.

На ЧАЕС:

втрачена передача даних до МАГАТЕ з системи дистанційного контролю ядерних матеріалів в рамках забезпечення гарантій нерозповсюдження та збереженості ядерних матеріалів;

відсутній будь-який зв'язок із персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС», що безпосередньо знаходиться на майданчику;

регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві здійснювати неможливо.

У разі повного знеструмлення існує загроза втрати працездатності важливих для забезпечення безпеки систем та обладнання, зокрема: систем вентиляції, тепловідведення, технологічного та радіаційного контролю. Буде втрачена можливість дистанційного контролю персоналу за показниками ядерної та радіаційної безпеки сховищ СВЯП-1, СВЯП-2, нового безпечного конфайнмента над об’єктом «Укриття», інших об’єктів. Не буде можливості контролювати, у тому числі, рівень та температуру води у басейнах зберігання відпрацьованого ядерного палива, показники радіаційної обстановки.

Олег Коріков: Автоматизована система контролю на ЧАЕС не передає свої показання в держатомрегулювання. Тому у нас немає точних даних про радіаційний стан на ЧАЕС

Чи працюють білоруські енергетики на лінії електропередач (ЛЕП), чи, може, ми самі відремонтуємо перебиту лінію?

Резервні дизельні електростанції забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), а також нового безпечного конфайменту над об’єктом «Укриття». У компанії НЕК «Укренерго» стверджують, що робиться все можливе, щоб відновити електропостачання. Але, на жаль, відбуваються бойові дії в тих зонах, де пролягають дві лінії – ЛЕП-750 кВ та ЛЕП-330 кВ, що ведуть до ЧАЕС. Отже, відновлення електропостачання ускладнене.

Чи вдалося відновити роботу автоматизованої системи радіаційного контролю в зоні відчуження?

Ні, на сьогодні автоматизована система контролю не передає свої показання в Держатомрегулювання та інші системи. Тому у нас немає точних даних про радіаційний стан на ЧАЕС. Відсутній будь-який зв'язок із персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС», що безпосередньо знаходиться на майданчику. Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий. За нашими даними, загарбники порушують норми і правила радіаційної безпеки, санітарно-пропускний режим, не дотримуються відповідні регламенти роботи з підтримання обладнання та радіаційної обстановки в межах норми. Тому, відповідно, рівні радіаційного забруднення на проммайданчику мають тенденцію до зростання.

Взятий у полон 24 лютого персонал Чорнобильської АЕС ще й досі працює без ротації, тоді як стандартна зміна триває 12 годин…

Це одна з нагальних проблем. Зміна, яка й досі знаходиться на ЧАЕС, заступила 23 лютого. Керує роботою начальник зміни станції пан Валентин Гейко. Ворог не надає можливості змінити персонал, що наразі є психологічно та фізично виснажений через відсутність ротації та постійну присутність людей із зброєю. Це може вплинути на втрату можливості управління параметрами безпеки об’єкта та неможливість реагувати на внутрішні та зовнішні вихідні події наприклад пожежі, що в свою чергу може привести до важких радіаційних наслідків.

«Запорізька АЕС перетворюється на військову базу російських військ»

А яка тепер ситуація на захопленій ворогом Запорізькій АЕС?

Олег Коріков: В межах периметру ЗАЕС розміщено близько 50 одиниць важкої техніки та 500 озброєних бійців. Фактично Запорізька АЕС та її проммайданчик перетворюється на військову базу російських військ.

Територія навколо Запорізької АЕС та проммайданчик станції захоплений російськими загарбниками. У результаті серйозно ушкоджене обладнання і будівлі. Пошкоджено учбово-тренувальний центр, там навіть пожежа була, але через бойові дії не було можливості вчасно приступити до її локалізації, тому що не могла вчасно прибути аварійна бригада. Зараз учбово-тренувальний центр не працює, тобто працівники атомних станцій там більше не підвищують кваліфікацію персоналу.

Нині в межах периметру ЗАЕС розміщено близько 50 одиниць важкої техніки та 500 озброєних бійців. Фактично Запорізька АЕС та її проммайданчик перетворюється на військову базу російських військ.

У результаті більш ніж тригодинного обстрілу Запорізької АЕС із різних видів артилерійської зброї на території АЕС знаходиться значна кількість нерозірваних мін та снарядів, тривають роботи з їх пошуку та знешкодження.

Через обстріли зазнав ушкодження блочний трансформатор на шостому енергоблоці. Зараз енергоблок в ремонті, відновлюється система блочного трансформатора. Крім того, снаряди попали в перехідну галерею між першим енергоблоком і спецкорпусом. Є зовнішні пошкодження будівлі реакторного відділення енергоблоку №1 та резервної дизельної електростанції блоку №6, пошкоджені датчики контролю на сейсмостанції, а також датчики радіаційного контролю в межах проммайданчика.

Порушено логістичний ланцюжок. Не здійснюються постачання обладнання, матеріалів та запчастин для модифікації і підвищення безпеки енергоблоків Запорізької АЕС.

Як окупанти поводяться з персоналом, раніше повідомляли, що вони знущаються над працівниками ЗАЕС?

Безумовно, люди працюють в умовах психологічного тиску. Всі рішення, які мають вплив на безпеку станції, вони мають погоджувати з військовими, які захопили атомну електростанцію. Ротація персоналу на ЗАЕС забезпечується, але тиск, безумовно, високий. Персоналу заборонили користуватися мобільними телефонами та фотографувати під час перебування на території АЕС.

Зараз населення евакуюють з міста Енергодар. Але оперативний персонал ЗАЕС забезпечує ядерну та радіаційну безпеку.

«Друга особа в МАГАТЕ – це громадянин Росії»

Відомо, що Міжнародне агентство атомної енергетики (МАГАТЕ) не має доступу до показників роботи станції. Яка зараз роль МАГАТЕ в забезпеченні ядерної безпеки на захоплених російськими терористами Запорізькій та Чорнобильській АЕС?

Ми постійно підтримуємо контакт з інспекторами МАГАТЕ, а я особисто – з директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Ґроссі. Ми їх інформуємо про кожну подію на наших об'єктах (ядерних установках та об'єктах з поводження з радіоактивними відходами) відповідно до вимог чинних документів – Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію, Конвенції про ядерну безпеку, Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим ядерних паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідно до цих міжнародних норм ми забезпечуємо зв'язок і передачу даних до МАГАТЕ.

Але поки що від МАГАТЕ ми не отримали якоїсь дієвої реакції, ніяких зрушень для забезпечення і дотримання базових вимог ядерної та радіаційної безпеки не відбулось:

атаки російськими військами об’єктів мирного використання ядерної енергії, що знаходяться під розширеними гарантіями МАГАТЕ, не припиняються і «закриття неба» хоча б над зонами спостереження ядерних установок, не відбулось;

окупаційні війська та важка техніка за межі захищених периметрів майданчиків ЗАЕС та ЧАЕС не виведені, всупереч положенням міжнародного права і правилам ведення військових дій біля об’єктів, вивільнення матеріалів, з яких може призвести до додаткових страждань цивільного населення не лише ворогуючих сторін;

робота автоматизованих систем радіаційного контролю у зоні відчуження ЧАЕС, на майданчику, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ЗАЕС не відновлена;

постачання продуктів харчування, ліків, забезпечення санітарно-гігієнічних і медичних потреб персоналу ядерних установ вкрай обмежено і практично неможливе;

стабільний зв'язок операторів ядерних установок з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки України не відновлено;

доступ інспекторів з ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) на захоплені російськими військовими або зруйновані агресором об’єкти мирного використання ядерної енергії для оцінки реальних стану і ступеню пошкодження неможливий.

На сьогодні дуже сильний вплив на рішення МАГАТЕ здійснюється з боку РФ, оскільки багато росіян працює в МАГАТЕ – серед постійного керівного складу близько 100 осіб. Навіть заступник гендиректора громадянина РФ, тобто друга особа в МАГАТЕ – це громадянин Росії.

Україна звернулася до МАГАТЕ з пропозицією відсторонити громадян РФ від участі у прийнятті рішень щодо українських питань. Ми навіть наполягаємо відсторонити їх від ознайомлення з документами, які надходять з України до МАГАТЕ. Але поки що рішення не прийнято.

А як реагують на збройне захоплення АЕС інші міжнародні організації? Що радить Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції – ВАО АЕС (WANO), чи також не мають ніякого впливу?

З ВАО АЕС ми також підтримуємо постійний контакт, але вони поводять себе таким же чином як і МАГАТЕ. Вони виключно за традиційну безпеку, вони посилаються на рішення МАГАТЕ. Вони так само поводятьб себе не як політична організація, а суто технічна, яка пропонує нам технічну допомогу. Але ж нам насамперед потрібно зупинити бойові дії та вивести російські війська з наших ядерних установок.

Нам заважає забезпечувати радіаційну та ядерну безпеку російська збройна агресія – ракети, бомби, танки, адже це все руйнує нашу інфраструктуру і ставить перед величезною небезпекою наші ядерні установки та об'єкти поводження з радіоактивними відходами.

На Запорізькій АЕС окупанти зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності «Росатому». Про це повідомив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін. «Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція «Росатому» і більше вона Україні не належить», – розповів Котін.

«Жодне програмне забезпечення не може змоделювати наслідки найгіршої події»

Яку загрозу для України та світу створюють путінські терористи на атомних електростанціях?

Це небезпека не тільки для України, а й стовідсотково вона матиме транскордонний характер – є відповідні аналітичні дослідження.

На ЗАЕС знаходиться сім ядерних установок: шість ядерних енергоблоків та сховище для відпрацьованого ядерного палива – це еквіваленті близько 20 активних зон реакторів ВВЕР-1000 МВт. Це величезний обсяг ядерного матеріалу, який зараз є безконтрольний, оскільки навіть МАГАТЕ зізналося, що втрачено контроль за ядерними матеріалами на ЗАЕС.

Аналогічна ситуація й з Чорнобильською АЕС – там також МАГАТЕ втратило контроль за ядерними матеріалами в сховищах – а там близько 20 тисяч відпрацьованих тепловипромінювальних збірок!

Але МАГАТЕ не бачить за допомогою дистанційної системи віддаленого моніторингу, що там відбувається.

А що може статися з відпрацьованими паливними збірками?

Може статися будь-що, якщо потрапить тим, у кого хворий мозок. Цей ядерний матеріал може потрапити в будь-які руки і з ним може бути зроблено що завгодно.

І атомну бомбу можна виготовити?

Та що завгодно…

А не дай Боже станеться теракт, це буде еквівалент десятків Чорнобилів?

Там 20 активних зон, тобто це еквівалент двадцяти Чорнобилів!

Але тут трохи інша справа. У сховищі для відпрацьованого ядерного палива в нас знаходяться довго існуючі радіонукліди, які в разі аварії можуть потрапити в Каховське водосховище, а далі по Дніпру в Чорне море. Тобто станеться радіоактивне забруднення на тисячі років величезної території.

Якщо станеться аварія з одним енергоблоком чи з одним контейнером для відпрацьованого палива, в залежності від напрямку руху вітру – в нас є модельні дослідження – радіоактивна хмара зачепить РФ, Болгарію, Грецію, Румунію та інші прикордонні країни. Але якщо врахувати, скільки зброї та вибухівки завезено на ЗАЕС, то все може відбуватися навіть за гіршим сценарієм.

Жодне спеціалізоване програмне забезпечення не зможе змоделювати точно наслідки найгіршої події, адже ми зараз маємо ризики, які значно перевищують ризики, які зазвичай є в ядерній установці. Це збройна агресія і такі ризики жодна страхова компанія не страхує. Навіть потрібно дуже довго шукати спеціалізоване програмне забезпечення, яке може зробити більш-менш правдоподібний прогноз. Адже ніколи такого ще не було і про це потрібно відкрито говорити.

В даному випадку мені навіть складно прогнозувати, що це може бути – чи все бабахне разом. Однозначно, ця аварія матиме глобальний характер.

Тобто теракт на українській атомній станції відчує увесь світ?

Якщо крім аварії на Запорізькій АЕС рване ще й Чорнобильська АЕС, тоді вже вся ріка Дніпро буде отруєна радіацією. Ризики непередбачувані, їх ще ніколи не бачили, ніхто з таким не зустрічався. Це вперше людство зустрілося з озброєними військовими на атомній електростанції.

Наталка Прудка, «Главком»