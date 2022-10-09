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Зеленський озвучив кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці в Запоріжжі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський озвучив кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці в Запоріжжі
Розбір завалів у Запоріжжі досі триває
фото з відкритих джерел

Кількість жертв після удару по багатоповерхівці в Запоріжжі знову зросла

Кількість загиблих в результаті російського удару по Запоріжжю, який стався вночі 9 жовтня, знову зросла. Рятувальники продовжують розбирати завали. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, це число може зрости. Розбір завалів досі триває», – сказав глава держави.

Він додав, що понад 70 людей отримали поранення, зокрема 11 дітей. Наразі всім постраждалим надається медична допомога. «Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди бʼють», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя. Президент Володимир Зеленський зазначив, що світ має бачити злочини Росії в Україні й опублікував фото наслідків атаки.

Раніше Зеленський наголошував, що кожен терорист, який хто віддав і виконав наказ обстріляти мирних жителів, відповідатиме перед законом і перед людьми.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Теги: війна Запоріжжя обстріл Володимир Зеленський

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