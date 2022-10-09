Ракетний обстріл Запоріжжя: Служба безпеки порушила справу

В результаті обстрілів частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок та п’ять приватних будинків

Внаслідок ракетного удару по місту загинули 12 людей

Російські загарбники вночі 9 жовтня обстріляли ракетами житлові квартали Запоріжжя. Внаслідок ударів загинули 12 осіб, 49 людей отримали поранення, шестеро з яких – діти. Служба безпеки відкрила провадження за фактом обстрілу цивільних об’єктів у місті.

«Сьогодні вночі по місту Запоріжжя рашисти завдали ракетних ударів по мирних людях. Ворог застосовував тактичну авіацію і випустив 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів міста», – повідомили в Службі безпеки.

За даними силовиків, частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок та п’ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору.

«За даним фактом Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)», – зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, ввечері 8 жовтня у Запоріжжі також лунали вибухи. Крім цього, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.