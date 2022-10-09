Обстріл Запоріжжя: звідки і які ракети випустив ворог

Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки

Російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого загинули 12 осіб. Атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил.

Ці ракети ворог випустив з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

«Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35)», – повідомили військові.

Нагадаємо, що 49 осіб, шестеро з яких – діти, внаслідок ракетного обстрілу міста перебувають у лікарнях. За даними силовиків, частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок та п’ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен терорист, який хто віддав і виконав наказ обстріляти мирних жителів, відповідатиме перед законом і перед людьми.